Al Deus Cafè Isola di Milano MINI e Deus Ex Machina hanno presentato una collaborazione che unisce performance e lifestyle. Due le protagoniste: le show car The Skeg e The Machina, entrambe sviluppate sulla base MINI John Cooper Works, accompagnate dalla capsule collection MINI x Deus. I due modelli rappresentano approcci opposti ma complementari. The Skeg nasce da una MINI JCW Electric con una power unit capace di sviluppare 190 kW258 CV, con una forte ispirazione al mondo del surf. Carrozzeria giallo-argento, pannelli in fibra di vetro semitrasparente che riducono il peso del 15%, spoiler posteriore Flex Tip Surf capace di reagire al flusso d’aria come una pinna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - MINI John Cooper Works x Deus Ex Machina, show car tra racing e surf

