mindleague alla milano4mentalhealth | la salute mentale scende in campo con il lancio della piattaforma formativa gratuita

Lunedì 6 ottobre 2025, alle ore 19:00, MindLeague presenterà ufficialmente il suo progetto alla Casa dei Diritti del Comune di Milano (Via Edmondo de Amicis, 10, Milano) in occasione della manifestazione Milano4MentalHealth, lanciando contestualmente la piattaforma digitale formativa a libero. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

