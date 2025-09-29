Minacce a don Patriciello rafforzata la scorta Solidarietà di Mattarella

Tv2000.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Caivano, dopo le minacce a don Patriciello, è stata rafforzata la scorta al sacerdote. Solidarietà da Mattarella e Meloni Servizio di Elena Seno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

