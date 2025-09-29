Milinkovic-Savic Juve | bianconeri disposti a cedere quel big pur di arrivare al centrocampista serbo! Il piano in vista di gennaio
Milinkovic-Savic Juve, la cessione di Vlahovic sbloccherebbe i fondi per il centrocampista desiderato da Tudor. Tutti gli aggiornamenti. Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus è sempre più legato alle mosse in entrata del club bianconero, in particolare al desiderio di Igor Tudor di rinforzare il centrocampo con un profilo di alto livello. Secondo quanto riportato dalla Rai, l’eventuale cessione dell’attaccante serbo a gennaio sbloccherebbe le risorse economiche necessarie per l’acquisto del mediano invocato dal tecnico croato. I fari sono puntati su un nome che infiamma i tifosi e che conosce bene il campionato italiano: Sergej Milinkovic-Savic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Calciomercato Napoli: Milinkovic-Savic in arrivo, Osimhen verso la Turchia | Ndoye si complica
Milinkovic Savic aspetta solo il Napoli: oggi non giocherà il test col Torino (Pedullà)
NM Live – Napoli, mancano ancora un paio di tasselli, ultime su Milinkovic-Savic, Chiesa, Grealish ed altro
Milinkovic-Savic Juve, bianconeri pronti ad andare all'assalto del serbo! C'è bisogno di qualità nel mezzo, svelato il piano per gennaio
Juventus, idea Milinkovic-Savic per gennaio: i possibili scenari