Milinkovic-Savic Juve | bianconeri disposti a cedere quel big pur di arrivare al centrocampista serbo! Il piano in vista di gennaio

Milinkovic-Savic Juve, la cessione di Vlahovic sbloccherebbe i fondi per il centrocampista desiderato da Tudor. Tutti gli aggiornamenti. Il futuro di  Dusan Vlahovic  alla  Juventus  è sempre più legato alle mosse in entrata del club bianconero, in particolare al desiderio di  Igor Tudor  di rinforzare il centrocampo con un profilo di alto livello. Secondo quanto riportato dalla  Rai, l’eventuale cessione dell’attaccante serbo a gennaio sbloccherebbe le risorse economiche necessarie per l’acquisto del mediano invocato dal tecnico croato. I  fari  sono puntati su un nome che infiamma i tifosi e che conosce bene il campionato italiano:  Sergej Milinkovic-Savic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

