Miley Cyrus è il nuovo volto globale di Maybelline New York

Vanityfair.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La star ha anche composto e cantato il brano della campagna, e dato voce dell’iconico jingle del brand. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

miley cyrus 232 il nuovo volto globale di maybelline new york

© Vanityfair.it - Miley Cyrus è il nuovo volto globale di Maybelline New York

In questa notizia si parla di: miley - cyrus

“Ho visto me stessa nell’utero di mia nonna durante una seduta di EMDR e ho superato i miei traumi”: Miley Cyrus e i benefici della terapia

Miley Cyrus: “Mi sono vista nell’utero di mia nonna durante l’Emdr, tutte le star Disney dovrebbero fare terapia”

Miley Cyrus: «Le giovani star dovrebbero fare tutte psicoterapia. L’EMDR mi ha salvato: ho visto me stessa nell’utero di mia nonna»

miley cyrus 232 nuovoMiley Cyrus &#232; il nuovo volto globale di Maybelline New York - Maybelline guarda al futuro ma al contempo strizza l’occhio a quell’ effetto nostalgia che ultimamente piace un po’ a tutte: alle Millenials e precedenti per tornare con la mente ai tempi di una ... Si legge su vanityfair.it

miley cyrus 232 nuovoMiley Cyrus &#232; il nuovo volto di Maybelline: «Adoro un brand con la parola “forse” nel nome» - Abbiamo incontrato la nuova testimonial del beauty brand newyorkese. Scrive vogue.it

Cerca Video su questo argomento: Miley Cyrus 232 Nuovo