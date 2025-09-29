Milano | pm dopo accusa stalking per Basciano arriva il mancato assegno all' ex

Iltempo.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 29 set. (Adnkronos) - Sono otto le pagine di accuse - minacce, insulti, chiamate continue all'ex compagna Sophie Codegoni - contenute nella chiusura indagine della Procura di Milano nei confronti di Alessandro Basciano indagato per stalking nei confronti della giovane conosciuta nel reality Grande Fratello Vip. Decine di episodi - dal luglio 2023 al novembre 2024 - che le avrebbero provocato stress fisico e danni lavorativi (per non aver poter pubblicare foto in tempo reale per paura di essere seguita) come si legge nel provvedimento firmato dal pubblico ministero Antonio Pansa. Per il deejay da un milioni di follower - e che dallo scorso 16 settembre indossa un braccialetto elettronico - c'è anche una nuova accusa: la violazione degli obblighi di assistenza familiare avendo versato solo mille euro a fronte dell'assegno da 900 mensili che avrebbe dovuto erogare da gennaio scorso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

milano pm dopo accusa stalking per basciano arriva il mancato assegno all ex

© Iltempo.it - Milano: pm, dopo accusa stalking per Basciano arriva il mancato assegno all'ex

In questa notizia si parla di: milano - dopo

Parla il padre del ragazzo rapinato e pestato dal branco dopo la serata sui Navigli: “Milano fa paura”

L’urbanista Carlo Ratti: “Milano è un laboratorio, ma dopo anni vissuti di corsa ora serve equilibrio”

Affitti olimpici, il boom a Bormio e Livigno dopo Milano: 1.000 euro a notte e aumenti del 500%

milano pm dopo accusaMilano: pm, dopo accusa stalking per Basciano arriva il mancato assegno all'ex - minacce, insulti, chiamate continue all'ex compagna Sophie Codegoni - Segnala iltempo.it

milano pm dopo accusaMilano: opposizione all'archiviazione, La Russa jr si difende da accusa stupro - Al via, davanti alla giudice per l'udienza preliminare di Milano Rossana Mongiardo, l'udienza per l'opposizione alla richiesta di archiviazione per Leonardo Apache La Rus ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Milano Pm Dopo Accusa