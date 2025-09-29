Milano | pm dopo accusa stalking per Basciano arriva il mancato assegno all' ex

Milano, 29 set. (Adnkronos) - Sono otto le pagine di accuse - minacce, insulti, chiamate continue all'ex compagna Sophie Codegoni - contenute nella chiusura indagine della Procura di Milano nei confronti di Alessandro Basciano indagato per stalking nei confronti della giovane conosciuta nel reality Grande Fratello Vip. Decine di episodi - dal luglio 2023 al novembre 2024 - che le avrebbero provocato stress fisico e danni lavorativi (per non aver poter pubblicare foto in tempo reale per paura di essere seguita) come si legge nel provvedimento firmato dal pubblico ministero Antonio Pansa. Per il deejay da un milioni di follower - e che dallo scorso 16 settembre indossa un braccialetto elettronico - c'è anche una nuova accusa: la violazione degli obblighi di assistenza familiare avendo versato solo mille euro a fronte dell'assegno da 900 mensili che avrebbe dovuto erogare da gennaio scorso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

