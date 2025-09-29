Milano Fashion Week | le donne più belle dentro e fuori le passerelle milanesi

Cala il sipario su questa edizione della Milano Fashion Week. Le passerelle hanno raccontato visioni creative e tendenze che presto abiteranno le strade del mondo, ma a catalizzare i riflettori non sono stati solo gli abiti. In prima fila, le celebrities hanno trasformato lo spazio delle sfilate in un palcoscenico parallelo, dove stile personale, carisma e notorietà dialogano con le collezioni in passerella. Attrici, cantanti, icone digitali e volti dello sport hanno definito un mosaico di presenze che, tra look studiati e apparizioni inattese, hanno contribuito a scrivere un capitolo imprescindibile della settimana della moda milanese. 🔗 Leggi su Panorama.it

