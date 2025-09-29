Milano Fashion Week | le donne più belle dentro e fuori le passerelle milanesi
Cala il sipario su questa edizione della Milano Fashion Week. Le passerelle hanno raccontato visioni creative e tendenze che presto abiteranno le strade del mondo, ma a catalizzare i riflettori non sono stati solo gli abiti. In prima fila, le celebrities hanno trasformato lo spazio delle sfilate in un palcoscenico parallelo, dove stile personale, carisma e notorietà dialogano con le collezioni in passerella. Attrici, cantanti, icone digitali e volti dello sport hanno definito un mosaico di presenze che, tra look studiati e apparizioni inattese, hanno contribuito a scrivere un capitolo imprescindibile della settimana della moda milanese. 🔗 Leggi su Panorama.it
mics e il politecnico di milano insieme per il progetto pbr fashion per proteggere dalla contraffazione
Che cos’è B-iconic, il nuovo format della Milano Fashion Week
No, Gucci non sfilerà alla prossima Milano Fashion Week
Milano Fashion Week, l'ultimo atto in ricordo di Giorgio #Armani: una lunga fila di star rende omaggio allo stilista scomparso a inizio mese. Il servizio di Nicole Bottini, direttrice di Class Tv Moda. #Milan #MilanFashionWeek
Kasia Smutniak alla Milano Fashion Week con top gioiello e completo di velluto: il look déco chic per l'ultima sfilata dell'amico Giorgio Armani
Milano Fashion Week PE 26, best of make up dalle passerelle - Nude look che diventano lussuosi, applicazioni, flash di colore: i trucchi più belli sulle passerelle della Milano Fashion Week ... Come scrive iodonna.it
Milano Fashion Week, i migliori look: la ricerca sui tessuti di Ermanno Scervino, la gonna-camicia di Ferrari e il debutto di Sa Su Phi - Da Ferrari a Ermanno Scervino, i designer hanno presentato collezioni che bilanciano essenzialità e sperimentazione creativa ... Segnala ilfattoquotidiano.it