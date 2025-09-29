Milano Fashion Week l' avvocato Haxhiraj apre in Montenapoleone e porta i brand del lusso a Tirana

Milano non è soltanto il palcoscenico delle passerelle più attese al mondo, ma anche il luogo dove si decidono le prossime strategie globali del business del lusso. Durante la Fashion Week, tra le griffe e i riflettori, ha fatto notizia la presenza dell’Avvocato Egli Haxhiraj, che ha annunciato l’apertura dell’ufficio di rappresentanza della sua società Fare Impresa nella prestigiosa via Montenapoleone. Un segnale forte: il ponte Milano–Tirana si rafforza e il mercato albanese diventa sempre più attrattivo per le grandi firme. Milano – All’ombra dei flash della Milano Fashion Week, si gioca anche un’altra partita: quella delle strategie economiche che guardano oltreconfine. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Milano Fashion Week, l'avvocato Haxhiraj apre in Montenapoleone e porta i brand del lusso a Tirana

