Il cielo di Milano, attraversato da giornate instabili e improvvisi chiaroscuri, sembra aver dettato il ritmo anche alle passerelle della Milano Fashion Week che si è conclusa domenica sera con l’evento di Armani a Brera. Le sfilate che abbiamo visto negli ultimi giorni raccontano un ventaglio di visioni che, pur nella loro diversità, trovano un filo comune: la ricerca di un equilibrio tra essenzialità, memoria e sperimentazione, tra il desiderio di libertà e il bisogno di radici. All’Officina Ferrari, Rocco Iannone ha scelto di riportare la moda alla sua missione primaria: vestire e resistere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Milano Fashion Week, i migliori look: la ricerca sui tessuti di Ermanno Scervino, la gonna-camicia di Ferrari e il debutto di Sa Su Phi