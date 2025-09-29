Milano Fashion Week i migliori look | la ricerca sui tessuti di Ermanno Scervino la gonna-camicia di Ferrari e il debutto di Sa Su Phi

Ilfattoquotidiano.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cielo di Milano, attraversato da giornate instabili e improvvisi chiaroscuri, sembra aver dettato il ritmo anche alle passerelle della Milano Fashion Week che si è conclusa domenica sera con l’evento di Armani a Brera. Le sfilate che abbiamo visto negli ultimi giorni raccontano un ventaglio di visioni che, pur nella loro diversità, trovano un filo comune: la ricerca di un equilibrio tra essenzialità, memoria e sperimentazione, tra il desiderio di libertà e il bisogno di radici. All’Officina Ferrari, Rocco Iannone ha scelto di riportare la moda alla sua missione primaria: vestire e resistere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

milano fashion week i migliori look la ricerca sui tessuti di ermanno scervino la gonna camicia di ferrari e il debutto di sa su phi

© Ilfattoquotidiano.it - Milano Fashion Week, i migliori look: la ricerca sui tessuti di Ermanno Scervino, la gonna-camicia di Ferrari e il debutto di Sa Su Phi

In questa notizia si parla di: milano - fashion

mics e il politecnico di milano insieme per il progetto pbr fashion per proteggere dalla contraffazione

Che cos’è B-iconic, il nuovo format della Milano Fashion Week

No, Gucci non sfilerà alla prossima Milano Fashion Week

milano fashion week miglioriMilano Fashion Week, i migliori look dei primi giorni di sfilate: il nuovo Gucci di Demna e il minimal potente di Jil Sander firmato Bellotti - Due modi opposti di interpretare l'heritage: spettacolare per Demna, minimalista per Bellotti. Come scrive ilfattoquotidiano.it

milano fashion week miglioriTutti i migliori beauty look delle celeb di questa Milano Fashion Week - up e acconciature è il front row delle sfilate dove siedono le nostre icone più amate ... Scrive cosmopolitan.com

Cerca Video su questo argomento: Milano Fashion Week Migliori