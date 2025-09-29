Milano Fashion Week 2025 Achille Lauro e Celeste Dalla Porta sono la coppia del momento

Dilei.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Achille Lauro e Celeste Dalla Porta sono la coppia del momento alla Milano Fashion Week 2025. Il cantante e l’attrice infatti hanno partecipato insieme alla sfilata di Dolce&Gabbana, alimentando le voci riguardo una relazione fra i due. Achille Lauro e Celeste Dalla Porta insieme alla Milano Fashion Week 2025. Achille Lauro e Celeste Dalla Porta si sono presentati alla sfilata di Dolce&Gabbana insieme. Il cantante e l’attrice sono scesi dallo stesso van, sorridenti e complici, posando poi per le foto di rito, sempre in coppia. Per l’occasione Celeste ha sfoggiato una camicia caratterizzata da trasparenze e pizzi, con lingerie a vista, abbinata con pantaloni cargo e borsa animalier. 🔗 Leggi su Dilei.it

milano fashion week 2025 achille lauro e celeste dalla porta sono la coppia del momento

© Dilei.it - Milano Fashion Week 2025, Achille Lauro e Celeste Dalla Porta sono la coppia del momento

In questa notizia si parla di: milano - fashion

mics e il politecnico di milano insieme per il progetto pbr fashion per proteggere dalla contraffazione

Che cos’è B-iconic, il nuovo format della Milano Fashion Week

No, Gucci non sfilerà alla prossima Milano Fashion Week

milano fashion week 2025Keqiao porta quattro nuovi talenti cinesi alla Milano Fashion Week - Nella suggestiva cornice della Galleria Meravigli di Milano, in uno show collettivo in cui a emergere è la visione della moda come linguaggio globale. Lo riporta vogue.it

milano fashion week 2025Richard Gere alla Milano Fashion Week 2025 porta lo stile American Gigolò alla sfilata-tributo di Giorgio Armani - Ricordiamo la lunga amicizia tra Giorgio Armani e Richard Gere in occasione della sfilata della Milano Fashion Week 2025 che celebra l'opera dello stilista e maestro moda ... Come scrive vogue.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Fashion Week 2025