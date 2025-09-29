milano fashion week 2025 achille lauro e celeste dalla porta sono la coppia del momento

Achille Lauro e Celeste Dalla Porta sono la coppia del momento alla Milano Fashion Week 2025. Il cantante e l’attrice infatti hanno partecipato insieme alla sfilata di Dolce&Gabbana, alimentando le voci riguardo una relazione fra i due. Achille Lauro e Celeste Dalla Porta insieme alla Milano Fashion Week 2025. Achille Lauro e Celeste Dalla Porta si sono presentati alla sfilata di Dolce&Gabbana insieme. Il cantante e l’attrice sono scesi dallo stesso van, sorridenti e complici, posando poi per le foto di rito, sempre in coppia. Per l’occasione Celeste ha sfoggiato una camicia caratterizzata da trasparenze e pizzi, con lingerie a vista, abbinata con pantaloni cargo e borsa animalier. 🔗 Leggi su Dilei.it

