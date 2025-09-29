Milano devastata dai pro Pal Ma per Zerocalcare quella non è violenza

Il caos alla Stazione di Milano? Poca roba. La devastazione della Galleria delle Carrozze? Bazzecole. La colpa? Della polizia. Questo è il riassunto di una lettera firmata da alcuni artisti all'indomani del 22 settembre, quando la principale stazione di Milano, la seconda in Italia per movimentazione di persone, è stata presa d'assalto da facinorosi che avevano l'obiettivo sfondare il cordone di polizia e arrivare ai treni. Il tutto con migliaia di persone che in quel momento dovevano partire o stavano arrivando a Milano. La distorsione dei fatti è evidente e il rischio è quello di creare una giustificazione morale per la violenza e per i violenti, che hanno rivendicato gli attacchi alla polizia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Milano devastata dai pro Pal. Ma per Zerocalcare "quella non è violenza"

