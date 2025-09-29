Milano-Cortina la Val di Fiemme assegnerà 59 medaglie olimpiche
Predazzo, 30 set. (askanews) - Il conto alla rovescia è già partito, le olimpiadi invernali 2026 sono dietro l'angolo e la Val di Fiemme è pronta a ospitare le gare sci nordico, ossia sci di fondo, salto con gli sci e combinata nordica. Tra Milano e Cortina, anche il Trentino si trasformerà così in un palcoscenico internazionale: grazie a un investimento complessivo di 80 milioni, il centro del fondo di Tesero e lo storico trampolino di Predazzo sono stati completamente ristrutturati e riqualificati per trasformarsi in due arene olimpiche: lo Stadio del Fondo e lo Stadio del Salto, struttura che ha già superato con successo il primo "test" del Fis Nordic Summer Festival, con atleti italiani e internazionali che si sono sfidati lanciandosi dai due nuovissimi trampolini olimpici da 260 e 290 metri di lunghezza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: milano - cortina
Milano-Cortina 2026, primo test per i trampolini di salto con gli sci di Predazzo
Milano-Cortina 2026, le Olimpiadi dell’occupazione: previsti 500 posti di lavoro
Le mani dei clan sulle Olimpiadi Milano-Cortina del 2026: interdittive antimafia per due aziende
- 131 GIORNI ALLE OLIMPIADI MILANO-CORTINA: VIA LE BARRIERE ARCHITETTONICHE A Verona è stato raggiunto un traguardo significativo: consegnati i primi 200 metri dell’intervento stradale avviato a fine luglio per rendere la città universalmente… htt - X Vai su X
Lucia Tellone porterà l'Abruzzo sulle vie della staffetta olimpica in qualità di tedofora di Milano Cortina 2026. MilanoCortina2026 - facebook.com Vai su Facebook
Olimpiadi Milano Cortina 2026, la Val di Fiemme assegnerà 59 medaglie olimpiche - Il conto alla rovescia è già partito, le olimpiadi invernali 2026 sono dietro l'angolo e la Val di Fiemme è pronta a ospitare le gare ... Scrive ilgazzettino.it
Predazzo e Tesero: le gemme della Val di Fiemme sedi Olimpiche e Paralimpiche di Milano Cortina 2026 - In uno dei paradisi montani più belli d’Italia si terranno le gare Olimpiche e Paralimpiche di Milano Cortina 2026. Come scrive olympics.com