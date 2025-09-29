Milano-Cortina la Val di Fiemme assegnerà 59 medaglie olimpiche

Predazzo, 30 set. (askanews) - Il conto alla rovescia è già partito, le olimpiadi invernali 2026 sono dietro l'angolo e la Val di Fiemme è pronta a ospitare le gare sci nordico, ossia sci di fondo, salto con gli sci e combinata nordica. Tra Milano e Cortina, anche il Trentino si trasformerà così in un palcoscenico internazionale: grazie a un investimento complessivo di 80 milioni, il centro del fondo di Tesero e lo storico trampolino di Predazzo sono stati completamente ristrutturati e riqualificati per trasformarsi in due arene olimpiche: lo Stadio del Fondo e lo Stadio del Salto, struttura che ha già superato con successo il primo "test" del Fis Nordic Summer Festival, con atleti italiani e internazionali che si sono sfidati lanciandosi dai due nuovissimi trampolini olimpici da 260 e 290 metri di lunghezza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

