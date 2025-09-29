Milano chiuse le indagini su Alessandro Basciano | Non ha versato gli assegni all’ex stabiliti dal giudice

La Procura di Milano ha chiuso le indagini su Alessandro Basciano, 35 anni, ex concorrente del Grande Fratello Vip e deejay, accusato di stalking nei confronti della ex compagna Sophie Codegoni. Il pubblico ministero Antonio Pansa, con l’aggiunta Letizia Mannella, ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini, passo che precede la richiesta di rinvio a giudizio. Secondo gli inquirenti, tra luglio 2023 e novembre 2024 Basciano avrebbe minacciato e molestato più volte la ex compagna. La condotta, stando all’atto della Procura, avrebbe provocato in Codegoni un «grave stato di ansia e paura» e «un fondato timore per la propria incolumità». 🔗 Leggi su Open.online