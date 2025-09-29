Milano-Bicocca inaugura Ergon-U19 nasce hub sostenibilità e innovazione
Milano, 29 set.(Adnkronos) - Nasce Ergon-U19, il nuovo hub della sostenibilità e dell'innovazione dell'Università di Milano-Bicocca. L'edificio ospiterà laboratori di ricerca dedicati al monitoraggio ambientale, alla caratterizzazione di materiali sostenibili, alle applicazioni della fisica e uno spazio innovativo per la ricerca libera e condivisa. Ergon-U19 è stato inaugurato alla presenza della rettrice dell'Università di Milano-Bicocca, Giovanna Iannantuoni, e del rettore eletto Marco Orlandi (che entrerà in carica il prossimo 1° ottobre). Ai docenti Giuseppe Gorini e Luca Beverina è stata affidata la descrizione delle attività e degli obiettivi dei laboratori di ricerca. 🔗 Leggi su Iltempo.it
