Milan-Napoli voti e pagelle | Pulisic strepitoso! Modric campione che colpo Rabiot

Pianetamilan.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le pagelle di Milan-Napoli 2-1, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri sera allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco voti e giudizi rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan napoli voti e pagelle pulisic strepitoso modric campione che colpo rabiot

© Pianetamilan.it - Milan-Napoli, voti e pagelle: Pulisic strepitoso! Modric campione, che colpo Rabiot

In questa notizia si parla di: milan - napoli

Milan – Napoli duello per Scalvini, blitz di Manna c’è l’offerta all’Atalanta

Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…

Pronostico Milan-Napoli, Allegri contro Conte: primo vero test per il Diavolo

milan napoli voti pagellePagelle Milan-Napoli, i voti di Gazzetta: Modric, campione di sacrificio. Pulisic top - 2026 disputatasi ieri sera allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Scrive msn.com

milan napoli voti pagelleVOTI fantacalcio Milan-Napoli: Pulisic devastante! Saelemaekers più di KDB, Estupinian horror - Voti fantacalcio Milan Napoli 5^ giornata: vuoi sapere chi sono stati i migliori e i peggiori della partita? Lo riporta fantamaster.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Napoli Voti Pagelle