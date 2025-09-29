Milan-Napoli voti e pagelle | Pulisic strepitoso! Modric campione che colpo Rabiot
Le pagelle di Milan-Napoli 2-1, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri sera allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco voti e giudizi rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: milan - napoli
Pagelle Milan-Napoli, i voti di Gazzetta: Modric, campione di sacrificio. Pulisic top - 2026 disputatasi ieri sera allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano.
VOTI fantacalcio Milan-Napoli: Pulisic devastante! Saelemaekers più di KDB, Estupinian horror