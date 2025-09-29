Milan-Napoli tutti i numeri | il gol veloce di Saelemaekers i dati pazzeschi di Pulisic

Pianetamilan.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco i numeri di Milan-Napoli 2-1, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri sera allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Tre punti in cassaforte, due protagonisti assoluti della serata di festa per il Diavolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

