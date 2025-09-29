Milan-Napoli Pulisic migliore in campo | Stato di forma eccezionale pericolo costante
Christian Pulisic, attaccante rossonero classe 1998, votato MVP di Milan-Napoli 2-1 di ieri sera a 'San Siro' dai tifosi rossoneri. Ecco perché lo statunitense è stato il top, secondo i sostenitori del Diavolo: un gol e un assist per il numero 11. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: milan - napoli
Milan – Napoli duello per Scalvini, blitz di Manna c’è l’offerta all’Atalanta
Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…
Pronostico Milan-Napoli, Allegri contro Conte: primo vero test per il Diavolo
Milan-Napoli è al momento il meglio di cui dispone la Serie A. I rossoneri hanno vinto, ma paradossalmente il Napoli è più pericoloso ora, perché conosce i propri limiti. Di @Enver - X Vai su X
La moviola di Milan-Napoli: errori gravi per Chiffi, ma Rocchi a Open Var dirà... - facebook.com Vai su Facebook
Il Milan può sognare: domina il Napoli, poi resta in 10 ma vince. Allegri primo con Conte e Gasp - Rossoneri scatenati nel primo tempo coi gol di Saelemaekers e Pulisic, nella ripresa rigore di De Bruyne con espulsione di Estupinan. gazzetta.it scrive
Milan-Napoli 2-1: Pulisic trascina i rossoneri in vetta - La squadra di Allegri ha giocato un primo tempo perfetto, dominando in ogni ... Come scrive lifestyleblog.it