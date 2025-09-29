Milan-Napoli Pulisic migliore in campo | Stato di forma eccezionale pericolo costante

Christian Pulisic, attaccante rossonero classe 1998, votato MVP di Milan-Napoli 2-1 di ieri sera a 'San Siro' dai tifosi rossoneri. Ecco perché lo statunitense è stato il top, secondo i sostenitori del Diavolo: un gol e un assist per il numero 11. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it