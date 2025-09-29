Milan-Napoli la moviola | Ok il rosso a Estupinan e il rigore Su McTominay …

Pianetamilan.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco la moviola di Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è disputata ieri sera allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Tutti gli episodi chiave. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan napoli la moviola ok il rosso a estupinan e il rigore su mctominay 8230

© Pianetamilan.it - Milan-Napoli, la moviola: “Ok il rosso a Estupinan e il rigore”. Su McTominay …

In questa notizia si parla di: milan - napoli

Milan – Napoli duello per Scalvini, blitz di Manna c’è l’offerta all’Atalanta

Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…

Pronostico Milan-Napoli, Allegri contro Conte: primo vero test per il Diavolo

milan napoli moviola okMilan-Napoli, moviola: bufera sull’arbitro, tre rigori reclamati, uno assegnato, caos sul rosso a Estupinan - Napoli analizzata ai raggi X dall’esperto di Dazn Luca Marelli, il fischietto patavino ha ammonito solo un giocatore, la moviola ... Come scrive sport.virgilio.it

milan napoli moviola okMilan-Napoli, la moviola: “Ok il rosso a Estupinan e il rigore”. Su McTominay - 2026 che si è disputata ieri sera allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, secondo 'La Gazzetta dello Sport' o ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Napoli Moviola Ok