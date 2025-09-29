Milan-Napoli il supereroe è ‘Capitan America’ | Pulisic irrefrenabile in campo e fuori

Pianetamilan.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Christian Pulisic, attaccante del Milan, è stato decisivo nel big match contro il Napoli con un assist per la rete di Alexis Saelemaekers e successivamente segnando il raddoppio: è meglio di tutti in Serie A, anche di Lautaro Martínez (Inter). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan napoli il supereroe 232 8216capitan america8217 pulisic irrefrenabile in campo e fuori

© Pianetamilan.it - Milan-Napoli, il supereroe è ‘Capitan America’: Pulisic irrefrenabile in campo e fuori

In questa notizia si parla di: milan - napoli

Milan – Napoli duello per Scalvini, blitz di Manna c’è l’offerta all’Atalanta

Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…

Pronostico Milan-Napoli, Allegri contro Conte: primo vero test per il Diavolo

Milan, Allegri: "Leao torna con il Napoli. Il campionato inizia adesso" - Il Milan, che nell'ultimo turno prima della sosta aveva vinto sul campo del Lecce, torna a San Siro, dove ha perso all'esordio contro la Cremonese. Lo riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Napoli Supereroe 232