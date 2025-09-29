Milan-Napoli | Conte elogia Marianucci e bacchetta De Bruyne

Milan-Napoli, Antonio Conte in conferenza stampa non fa drammi, ma un’analisi lucida e un messaggio che suona come un avvertimento. Conte si presenta in conferenza stampa dopo la sconfitta del Napoli a San Siro e difende la prestazione della squadra, criticando però gli errori sui gol subiti. E quando gli si chiede del disappunto di Kevin De Bruyne al momento del cambio, il tecnico non usa giri di parole. Le dichiarazioni di Conte su De Bruyne. Antonio Conte commenta la Reazione di De Bruyne al cambio nel corso di Milan-Napoli È il momento più caldo della conferenza. De Bruyne è uscito dal campo visibilmente contrariato. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Milan-Napoli: Conte elogia Marianucci e bacchetta De Bruyne

In questa notizia si parla di: milan - napoli

Milan – Napoli duello per Scalvini, blitz di Manna c’è l’offerta all’Atalanta

Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…

Pronostico Milan-Napoli, Allegri contro Conte: primo vero test per il Diavolo

Milan-Napoli, Allegri: "Abbiamo un obiettivo comune, tornare in Champions" #SkySport #MilanNapoli #Allegri #Milan #SerieA - X Vai su X

Super Milan a San Siro ? A big, big win for Milan ? #MilanNapoli #SerieAEnilive - facebook.com Vai su Facebook

Conte dopo Milan Napoli: «Dispiace aver concesso subito un gol, dobbiamo continuare a lavorare perché la prestazione mi è piaciuta. Quando si gioca ogni tre giorni…» - Conte dopo Milan Napoli: tutte le dichiarazioni dell’allenatore ex Juve dopo la sfida di Serie A a DAZN L’allenatore del Napoli Conte, ex Juve, ha parlato a DAZN dopo la sconfitta contro il Milan. Riporta juventusnews24.com

Napoli, Conte replica a De Bruyne dopo la sostituzione: «Spero sia contrariato per il risultato, ha trovato la persona sbagliata» - MILANO – La scena non è sfuggita ai tanti tifosi del Napoli presenti a San Siro ma anche a quelli che hanno visto il match con il Milan davanti alla tv. Scrive msn.com