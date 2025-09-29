Milan-Napoli Chiffi bocciato | Manca un rigore arbitro non all’altezza

Forzazzurri.net | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milan-Napoli, Chiffi bocciato: “Manca un rigore per il Napoli, arbitro non allaltezza” Il Corriere dello Sport boccia senza appello l’arbitraggio di Daniele Chiffi in Milan-Napoli, . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

milan napoli chiffi bocciatoLa moviola di Milan-Napoli: errori gravi per Chiffi, ma Rocchi a Open Var dirà... - Il solito Chiffi: che non decide, che aspetta un suggerimento, una dritta, che non è centrato sulla partita, si trova sempre in mezzo all’azione. Riporta corrieredellosport.it

milan napoli chiffi bocciatoMilan-Napoli, moviola: bufera sull’arbitro, tre rigori reclamati, uno assegnato, caos sul rosso a Estupinan - Napoli analizzata ai raggi X dall’esperto di Dazn Luca Marelli, il fischietto patavino ha ammonito solo un giocatore, la moviola ... Come scrive sport.virgilio.it

