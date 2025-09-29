Milan-Napoli Calabria festeggia la vittoria | Perfect night

Davide Calabria, ora al Panathinaikos, ha voluto festeggiare tramite una storia su Instagram la bella vittoria del Milan sul Napoli. L'ex capitano rossonero dimostra di essere ancora molto legato ai colori rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Napoli, Calabria festeggia la vittoria: “Perfect night”

In questa notizia si parla di: milan - napoli

Milan – Napoli duello per Scalvini, blitz di Manna c’è l’offerta all’Atalanta

Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…

Pronostico Milan-Napoli, Allegri contro Conte: primo vero test per il Diavolo

Milan-Napoli è al momento il meglio di cui dispone la Serie A. I rossoneri hanno vinto, ma paradossalmente il Napoli è più pericoloso ora, perché conosce i propri limiti. Di @Enver - X Vai su X

La moviola di Milan-Napoli: errori gravi per Chiffi, ma Rocchi a Open Var dirà... - facebook.com Vai su Facebook

Milan-Napoli 2-1, De Bruyne saluta Modric: «Che bello rivederti» - Kevin De Bruyne e Luka Modric, stelle luminose della notte di San Siro tra Milan e Napoli. Scrive msn.com

Milan-Napoli 2-1, San Siro e il Diavolo ruggiscono: primo posto per i rossoneri - Doppio vantaggio con Saelemaekers e Pulisic, poi l’espulsione di Estupinan e il rigore di Politano. Come scrive msn.com