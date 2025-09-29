Milan-Napoli Calabria festeggia la vittoria | Perfect night

Pianetamilan.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Davide Calabria, ora al Panathinaikos, ha voluto festeggiare tramite una storia su Instagram la bella vittoria del Milan sul Napoli. L'ex capitano rossonero dimostra di essere ancora molto legato ai colori rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Napoli, Calabria festeggia la vittoria: “Perfect night”

In questa notizia si parla di: milan - napoli

