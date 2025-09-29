Milan – Napoli ancora tante polemiche sull’accaduto | è bufera contro il VAR

La partita di ieri tra Milan e Napoli trascina con sé molte polemiche su un momento cruciale del match: è bufera contro il VAR La sfida di ieri sera tra Milan e Napoli ha dato delle risposte importanti sul campionato. Ancora tante partite da giocare, ma i rossoneri di Massimiliano Allegri sembrano una seria candidata per la vittoria finale, soprattutto per l’unico impegno settimanale nell’arco della stagione. Per i campioni d’Italia invece troppi errori e decisioni affrettate negli ultimi metri che non hanno portato alla via del gol. L’inizio di partita disastroso ha portato al doppio vantaggio dei Diavoli, con i padroni di casa che alla fine hanno strappato tre punti preziosissimi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

