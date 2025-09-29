Milan – Napoli ancora tante polemiche sull’accaduto | è bufera contro il VAR
La partita di ieri tra Milan e Napoli trascina con sé molte polemiche su un momento cruciale del match: è bufera contro il VAR La sfida di ieri sera tra Milan e Napoli ha dato delle risposte importanti sul campionato. Ancora tante partite da giocare, ma i rossoneri di Massimiliano Allegri sembrano una seria candidata per la vittoria finale, soprattutto per l’unico impegno settimanale nell’arco della stagione. Per i campioni d’Italia invece troppi errori e decisioni affrettate negli ultimi metri che non hanno portato alla via del gol. L’inizio di partita disastroso ha portato al doppio vantaggio dei Diavoli, con i padroni di casa che alla fine hanno strappato tre punti preziosissimi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: milan - napoli
Milan – Napoli duello per Scalvini, blitz di Manna c’è l’offerta all’Atalanta
Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…
Pronostico Milan-Napoli, Allegri contro Conte: primo vero test per il Diavolo
Milan-Napoli, è Pulisic l’MVP dei tifosi: i dettagli - X Vai su X
La moviola di Milan-Napoli: errori gravi per Chiffi, ma Rocchi a Open Var dirà... - facebook.com Vai su Facebook
Milan-Napoli, Pulisic e Saelemaekers: «Vittoria top ottenuta con tanti sacrifici» - Primo bivio della stagione di Serie A alle spalle per Milan e Napoli: finisce sul 2- Da msn.com
Un Milan da scudetto batte anche il Napoli (2-1) - Dopo una sfibrante partita da sudori freddi, la Roma batte un tenacissimo Verona agganciando in testa Napoli e Milan. ilsole24ore.com scrive