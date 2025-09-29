Milan-Napoli Allegri | 76 punti per andare in Champions Juve? Speriamo bene

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato in zona mista dopo Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026.

milan napoli allegri 76Allegri: "Per entrare in Champions servono 76 punti. Milan diverso? Merito dei giocatori e della società" - Queste le dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia e TeleLombardia: Si aspettava di rianimare ... Come scrive milannews.it

Milan-Napoli, Allegri: "Abbiamo un obiettivo comune, tornare in Champions" - L'allenatore del Milan analizza il successo sul Napoli sottolineando anche la grande prova di carattere dopo essere rimasti in 10: "Abbiamo difeso bene in quel momento lì contro una squadra forte, sti ... Scrive sport.sky.it

