Milan-Napoli 2-1 | gol e highlights

"> Conte non fa drammi: «Napoli, sconfitta dura ma utile a crescere» La prima sconfitta in campionato, la seconda stagionale dopo quella di Manchester contro il City, brucia ma non toglie il primato: il Napoli resta in vetta, agganciato però da Roma e Milan, nuovo concorrente dichiarato per la volata scudetto. «Mi dispiace aver concesso subito due gol – spiega Conte – ma si tratta di situazioni di squadra e non solo di reparto. A San Siro non è mai semplice partire in salita, però la squadra mi è piaciuta: abbiamo pressato alto, creato occasioni. Certo, ultimamente subiamo troppo: due reti anche con il Pisa. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Milan-Napoli 2-1: gol e highlights

In questa notizia si parla di: milan - napoli

Milan – Napoli duello per Scalvini, blitz di Manna c’è l’offerta all’Atalanta

Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…

Pronostico Milan-Napoli, Allegri contro Conte: primo vero test per il Diavolo

Cosa è successo tra DE BRUYNE e CONTE durante Milan-Napoli? L'allenatore, sul risultato di 2-1 per i rossoneri, ha richiamato in panchina l'ex City insieme a McTominay e Hojlund: al loro posto dentro Elmas, Neres e Lucca. Ma mentre gli altri due compagn - facebook.com Vai su Facebook

Milan-Napoli, Conte sul cambio di De Bruyne: "Contrariato? Spero per il risultato o..." #SkySport #MilanNapoli #Conte #DeBruyne #SerieA - X Vai su X

Milan-Napoli 2-1, risultato finale della partita di Serie A: Saelemaekers, Pulisic e De Bruyne in gol, gli highlights - 1: il risultato finale, gol di Saelemaekers, Pulisic e De Bruyne su rigore dopo l'espulsione di Estupinan. Da fanpage.it

Milan-Napoli 2-1 pagelle: Modric da clonare (8), Pulisic incontenibile (7,5), De Bruyne stizzito (5) - 1 e raggiunge gli azzurri e la Roma in vetta alla classifica con le reti di Saelemaekers e Pulisic, prima del rigore di De Bruyne. Lo riporta corriere.it