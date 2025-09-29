Milan-Napoli 2-1 dopo lo show i rossoneri sanno resistere Si accende il campionato

29 set 2025

Il Milan di Massimiliano Allegri ha superato per 2-1 il Napoli di Antonio Conte nel big match della 5^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatosi ieri sera a San Siro e lo ha agganciato in vetta alla classifica del campionato. Pur nelle difficoltà. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan napoli 2 1Milan-Napoli 2-1, risultato finale della partita di Serie A: Saelemaekers, Pulisic e De Bruyne in gol, gli highlights - 1: il risultato finale, gol di Saelemaekers, Pulisic e De Bruyne su rigore dopo l'espulsione di Estupinan. Secondo fanpage.it

Milan-Napoli 2-1: video, gol e highlights - I rossoneri giocano un gran primo tempo, poi soffrono l’inferiorità numerica (espulso Estupinan) ma riescono a portare a casa una vittoria per 2- Segnala sport.sky.it

