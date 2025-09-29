Milan-Napoli 2-1 dopo lo show i rossoneri sanno resistere Si accende il campionato
Il Milan di Massimiliano Allegri ha superato per 2-1 il Napoli di Antonio Conte nel big match della 5^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatosi ieri sera a San Siro e lo ha agganciato in vetta alla classifica del campionato. Pur nelle difficoltà. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: milan - napoli
Milan – Napoli duello per Scalvini, blitz di Manna c’è l’offerta all’Atalanta
Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…
Pronostico Milan-Napoli, Allegri contro Conte: primo vero test per il Diavolo
Le pagelle di Milan-Napoli: Pulisic inventa e si mette in proprio, Hojlund fatica - X Vai su X
Cosa è successo tra DE BRUYNE e CONTE durante Milan-Napoli? L'allenatore, sul risultato di 2-1 per i rossoneri, ha richiamato in panchina l'ex City insieme a McTominay e Hojlund: al loro posto dentro Elmas, Neres e Lucca. Ma mentre gli altri due compagn - facebook.com Vai su Facebook
Milan-Napoli 2-1, risultato finale della partita di Serie A: Saelemaekers, Pulisic e De Bruyne in gol, gli highlights - 1: il risultato finale, gol di Saelemaekers, Pulisic e De Bruyne su rigore dopo l'espulsione di Estupinan. Secondo fanpage.it
Milan-Napoli 2-1: video, gol e highlights - I rossoneri giocano un gran primo tempo, poi soffrono l’inferiorità numerica (espulso Estupinan) ma riescono a portare a casa una vittoria per 2- Segnala sport.sky.it