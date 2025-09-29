Milan-Napoli 2-1 Diavolo a immagine e somiglianza di Allegri | può lottare per lo Scudetto

Il Milan di Massimiliano Allegri ha superato per 2-1 il Napoli di Antonio Conte nel big match della 5^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatosi ieri sera a San Siro e lo ha agganciato in vetta alla classifica del campionato. Pur nelle difficoltà. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Napoli 2-1, Diavolo “a immagine e somiglianza di Allegri”: può lottare per lo Scudetto

