Milano, 28 settembre 2025 – Esame di maturità superato dal Milan che piega 2-1 il Napoli dopo essere rimasto in dieci dal 55’ e aggancia a quota 12 punti proprio i campioni d’Italia e la Roma con la quinta vittoria di fila tra campionato e Coppa Italia. Un successo in cui c’è tutto il marchio di fabbrica di Allegri, che ha saputo trasferire cuore e grinta ai rossoneri, capaci di partire fortissimo con il gol di Saelemakers al 3’ e di raddoppiare alla mezz’ora con uno stratosferico Pulisic (autore anche dell’assist per il belga), dopo aver resistito alla reazione degli azzurri, che hanno rialzato la testa rendendosi pericolosi in un paio di occasioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Milan-Napoli 2-1, Allegri: "Era un test importante. I ragazzi sono stati molto bravi"