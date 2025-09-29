Il portoghese continua a non convincere per l’atteggiamento con cui entra in campo, anche contro il Napoli Il Milan passa anche contro il Napoli e centra la quarta vittoria consecutiva, dopo l’esordio contro la Cremonese e la sconfitta a sorpresa a San Siro. I rossoneri stanno ingranando, sono a quota 12 avendo agganciato proprio Conte oltre alla Roma di Gasperini. Nonostante l’inferiorità numerica per oltre 35 minuti, gli uomini di Allegri hanno tenuto e capitalizzato al meglio il grande primo tempo. Rafael Leao (LaPresse) – calciomercato.it Saelemaekers e Pulisic le due firme sul big match, con un risultato che ha resistito al rosso a Estupinan e il rigore trasformato da De Bruyne. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Milan, è Leao la nota stonata. La frecciata in diretta: “Ti sta facendo un favore”