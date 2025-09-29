Milan è Leao la nota stonata La frecciata in diretta | Ti sta facendo un favore

Calciomercato.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il portoghese continua a non convincere per l’atteggiamento con cui entra in campo, anche contro il Napoli Il Milan passa anche contro il Napoli e centra la quarta vittoria consecutiva, dopo l’esordio contro la Cremonese e la sconfitta a sorpresa a San Siro. I rossoneri stanno ingranando, sono a quota 12 avendo agganciato proprio Conte oltre alla Roma di Gasperini. Nonostante l’inferiorità numerica per oltre 35 minuti, gli uomini di Allegri hanno tenuto e capitalizzato al meglio il grande primo tempo. Rafael Leao (LaPresse) – calciomercato.it Saelemaekers e Pulisic le due firme sul big match, con un risultato che ha resistito al rosso a Estupinan e il rigore trasformato da De Bruyne. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

milan 232 leao la nota stonata la frecciata in diretta ti sta facendo un favore

© Calciomercato.it - Milan, è Leao la nota stonata. La frecciata in diretta: “Ti sta facendo un favore”

In questa notizia si parla di: milan - leao

Per Leao è la fine: il Milan non ha scuse

Leao ha accettato: il Milan dice sì allo sconto sulla clausola

Milan, Landucci: "Non volevamo rischiare Leao. Gimenez importante per noi"

milan 232 leao notaMilan, &#232; Leao la nota stonata. La frecciata in diretta: “Ti sta facendo un favore” - Rafa Leao continua a non convincere per l'atteggiamento con cui entra in campo, anche contro il Napoli: la frecciata di Panatta ... Lo riporta calciomercato.it

milan 232 leao notaMilan, finalmente Leao: andrà in panchina contro il Napoli - Non partirà titolare: darà il suo contributo in corsa. gazzetta.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Milan 232 Leao Nota