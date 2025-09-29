Milan batte Napoli a San Siro 2-1 | scatto in testa alla Serie A

Massimiliano Allegri Il Milan blocca il Napoli battendolo 2-1 a San Siro nella quinta giornata di Serie A Enilive 2025-2026. Una sfida accesa e tirata, decisa dai gol di Saelemaekers e Pulisic nel primo tempo, con De Bruyne che accorcia su rigore nella ripresa, ma non basta agli azzurri, protagonisti di un finale in dieci uomini per l’espulsione di Estupinan. Milan avanti con determinazione, Napoli cerca la rimonta. Il match si apre subito con un Milan aggressivo che al 3’ trova il vantaggio con Saelemaekers, bravo a finalizzare un’azione nata da una discesa di Pulisic sulla fascia sinistra. Il Napoli risponde con un possesso palla superiore al 60%, ma fatica a sfondare la difesa schierata a tre di Allegri. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Milan batte Napoli a San Siro, 2-1: scatto in testa alla Serie A

