Max Allegri deve fare la conta nella difesa del suo Milan per il big match di Torino contro la Juventus prima della sosta. Il Milan è tornato grande. Dopo il trittico di successi in campionato contro Lecce, Bologna e Udinese, serviva la conferma in un big match. È prontamente arrivato nella sfida di San Siro di ieri contro il Napoli. Una partita in cui i rossoneri hanno sbalordito soprattutto nei primi 30?, quando sono andati avanti per 2-0 contro i campioni d’Italia. Vantaggio maturato con due gol arrivati in modo diametralmente opposto. Nel primo, i ragazzi di Allegri sono stati molto bravi a ribaltare velocemente il campo in ripartenza, mentre il secondo è arrivato dopo un’azione manovrata. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Milan, Allegri fa la conta per Torino: problemi in difesa