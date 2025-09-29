Mikel Arteta ha elogiato Nick Pope del Newcastle United dopo la fine della vittoria

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il manager dell’Arsenal Mikel Arteta non ha potuto nascondere il suo orgoglio dopo aver visto la sua squadra assicurarsi una vittoria drammatica e combattuta oggi in Premier League. I Gunners hanno battuto il Newcastle United con due gol in ritardo, provenienti da Mikel Merino e Gabriel. La squadra di Arteta aveva fatto un goal dopo che Nick Woltemade ha dato ai padroni di casa il comando nel primo tempo. La squadra di North London ha dovuto combattere duramente per vincere la partita dopo aver lottato per abbattere la squadra di Eddie Howe per la maggior parte della partita. 🔗 Leggi su Justcalcio.com