Migranti SeaWatch | Motovedetta libica respinge un gommone una persona annega Il video di Seabird

Ilfattoquotidiano.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Ieri dal nostro Seabird abbiamo visto annegare una persona nel Mediterraneo. La cosiddetta guardia costiera libica, inseguendo un gommone per effettuare un respingimento illegale, ha causato la caduta in acqua di diverse persone. Anziché soccorrerle, le ha abbandonate”. Lo scrive la Ong SeaWatch. “I sopravvissuti, in preda al panico, sono saliti a bordo del mercantile Maridive per trovare soccorso – prosegue nel racconto – ma sono stati consegnati dall’equipaggio alle milizie libiche. Chi non è morto in mare, è stato riportato nei lager libici, dove li aspettano torture, violenze e vessazioni”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

