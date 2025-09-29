Migranti SeaWatch | Motovedetta libica respinge un gommone una persona annega Il video di Seabird
“Ieri dal nostro Seabird abbiamo visto annegare una persona nel Mediterraneo. La cosiddetta guardia costiera libica, inseguendo un gommone per effettuare un respingimento illegale, ha causato la caduta in acqua di diverse persone. Anziché soccorrerle, le ha abbandonate”. Lo scrive la Ong SeaWatch. “I sopravvissuti, in preda al panico, sono saliti a bordo del mercantile Maridive per trovare soccorso – prosegue nel racconto – ma sono stati consegnati dall’equipaggio alle milizie libiche. Chi non è morto in mare, è stato riportato nei lager libici, dove li aspettano torture, violenze e vessazioni”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
MILANO. "Non è Stato il mare". Fino al 28 settembre 2025, a La Fabbrica del vapore #migranti
Notte di sbarchi a #Lampedusa, approdati quasi 300 #migranti. Ieri sull'isola erano già arrivate 615 persone con 11 sbarchi, mentre altre 75 sono sbarcate in serata a Pozzallo dalla nave Aurora di Sea Watch @TgrRai #IoSeguoTgr
Migranti, la guardia costiera libica torna a sparare contro le ong. Sea Watch: "Italia e Ue intervengano" - "Chiediamo indagini immediate e serie conseguenze da parte dell'Italia e dell'Ue"
Motovedetta libica fa fuoco contro la Sea Watch che stava soccorrendo 66 migranti: «Ora sanzioni alla Libia» - Il racconto dei volontari della Ong che nel Mediterraneo salvano i profughi Una motovedetta della cosiddetta guardia costiera libica ha sparato proiettili veri contro la nave di soccorso Sea-