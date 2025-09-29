La nave dell’ Ong battente bandiera tedesca ha a bordo 84 migranti, tra questi 30 “minori non accompagnati” Ad accoglierli ci sarà la consueta macchina organizzativa coordinata dalla prefettura di Chieti. Quello di oggi è il 17° sbarco a Ortona dall’entrata in vigore del decreto Piantedosi. Con lo sbarco di oggi il totale dei migranti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Migranti, nave Solidaire verso Ortona: 84 a bordo