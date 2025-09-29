Migranti nave Humanity verso Marina di Carrara

In arrivo una nuova nave di migranti al porto di Marina. Questa volta, a far sbarcare alcune decine di migranti, soccorsi venerdì mattina lungo le acque del Mediterraneo meridionale, sarà la tedesca Humanity One della ong Sos Humanity. Una nave che già diverse volte negli ultimi anni è approdata lungo la banchina dello scalo apuano,. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Migranti, nave Humanity verso Marina di Carrara

In questa notizia si parla di: migranti - nave

Migranti, 50 in fuga dalla Libia soccorsi dalla nave di Banksy: “Esausti e bisognosi di cure”

Migranti, 50 prelevati dalla nave Louise Michel

Migranti, in arrivo la nave Ocean Viking a Ravenna: a bordo sei minori non accompagnati

A Brindisi è arrivata in porto la nave Solidaire con 65 migranti. Provengono da Egitto ed Eritrea. Almeno 3 i minori non accompagnati - facebook.com Vai su Facebook

Migranti, l’Italia regala la nave “Libra” all’Albania. E paga 1,6 milioni - X Vai su X

Nuovo sbarco, arrivano 29 migranti. Domani in porto “Humanity One“ - Questa volta, a far sbarcare alcune decine di migranti, soccorsi venerdì mattina lungo le acque del Mediterraneo meridionale, sarà la tedesca H ... Come scrive msn.com

La nave Humanity 1 alla Spezia, pronti ad accogliere 68 migranti - La Spezia – Altri 68 migranti sono stati soccorsi dalla nave Ong Humanity 1 nella notte tra mercoledì e giovedì e sono ora diretti verso il porto della Spezia. Segnala ilsecoloxix.it