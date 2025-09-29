Mielofibrosi cos’è e come si affronta | in un libro bianco i cinque punti fondamentali per i malati

Ha preso il via il progetto “ Uniti per la Mielofibrosi ”. Le principali Associazioni di Pazienti che si occupano di neoplasie mieloproliferative, delle quali la mielofibrosi è la forma più rara e grave, hanno unito le loro forze per un obiettivo comune: sensibilizzare le Istituzioni – regionali e nazionali – sui principali bisogni insoddisfatti dei pazienti, sulle loro difficoltà quotidiane, sulla richiesta di opzioni terapeutiche efficaci e di una migliore qualità di vita, al fine di dare concretezza a queste richieste, corali e urgenti attraverso la redazione di un Libro Bianco – dal titolo “U niti per la Mielofibrosi – Verso un futuro migliore. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

