Mielofibrosi cos’è e come si affronta | in un libro bianco i cinque punti fondamentali per i malati
Ha preso il via il progetto “ Uniti per la Mielofibrosi ”. Le principali Associazioni di Pazienti che si occupano di neoplasie mieloproliferative, delle quali la mielofibrosi è la forma più rara e grave, hanno unito le loro forze per un obiettivo comune: sensibilizzare le Istituzioni – regionali e nazionali – sui principali bisogni insoddisfatti dei pazienti, sulle loro difficoltà quotidiane, sulla richiesta di opzioni terapeutiche efficaci e di una migliore qualità di vita, al fine di dare concretezza a queste richieste, corali e urgenti attraverso la redazione di un Libro Bianco – dal titolo “U niti per la Mielofibrosi – Verso un futuro migliore. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Dare voce ai pazienti significa trasformare la fragilità in forza e i bisogni in proposte concrete. A Roma è stato presentato il progetto "Uniti per la Mielofibrosi", un'iniziativa che segna un passo importante nella lotta contro questa rara neoplasia del sangue.
Le #NeoplasieMieloproliferative - come #TrombocitemiaEssenziale, #PolicitemiaVera e #Mielofibrosi - colpiscono circa 2.000 italiani. In #PoliclinicoMi il team dell'#Ematologia guidato dal Prof. Francesco Passamonti è in prima linea per contribuire a cambiarn
