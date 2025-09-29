La polizia sta ispezionando le rovine carbonizzate della chiesa mormone di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni a Grand Blanc, nel Michigan, il giorno dopo che un ex marine ha sparato sui fedeli durante una funzione affollata, uccidendo almeno quattro persone e poi appiccando il fuoco all’edificio. Altre otto persone sono rimaste ferite nell’attacco e le autorità hanno dichiarato che stanno cercando altre vittime. Un pick-up argentato è rimasto dove aveva sfondato il muro di mattoni della chiesa prima che l’uomo armato uscisse e iniziasse a sparare. L’episodio è avvenuto in una comunità fuori Flint. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Michigan, polizia ispeziona rovine carbonizzate chiesa: si cercano altri corpi