Michigan in fiamme una chiesa mormone | le immagini dall' alto

Una sparatoria nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni a Grand Blanc, circa 80 chilometri a nord di Detroit, in Michigan, ha provocato feriti e morti, tra cui l'attentatore. Nelle immagini del drone, si vede l'edificio ecclesiastico in fiamme. La chiesa, circondata da un parcheggio e da un ampio prato, si trova vicino a zone residenziali e a una chiesa dei Testimoni di Geova a Grand Blanc. La comunità di circa 8mila persone si trova appena fuori Flint. La sparatoria è avvenuta la mattina dopo la morte di Russell M. Nelson, il presidente più anziano della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, all'età di 101 anni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Michigan, in fiamme una chiesa mormone: le immagini dall'alto

In questa notizia si parla di: michigan - fiamme

Michigan, sparatoria in una chiesa mormone: diverse vittime, fermato il killer. Edificio in fiamme

Michigan, sparatoria in una chiesa mormona: “Diversi colpiti, edificio in fiamme”

Sparatoria in una chiesa mormone in Michigan: diversi feriti, edificio in fiamme. “Aggressore neutralizzato”

Una persona, poi uccisa, ha aperto il fuoco e ha appiccato un incendio presso una chiesa mormone a Grand Blanc, in Michigan. Ci sono almeno due morti e tra i feriti anche dei bambini. L’intera struttura è in fiamme. Trump: “Ennesimo attacco ai cristiani negli - facebook.com Vai su Facebook

Michigan, sparatoria in una chiesa mormona: diversi feriti, edificio in fiamme/ Il video - X Vai su X

Sparatoria in una chiesa mormone in Michigan: due morti e otto feriti, neutralizzato l'aggressore. In fiamme l'edificio. Trump: «Ennesimo attacco ai cristiani» - A un mese dall'attacco a Minneapolis, nel quale sono morti due bambini, stavolta è una chiesa mormone in Michigan ad essere stata presa di ... Riporta leggo.it

Sparatoria in una chiesa mormone in Michigan, quattro morti e 8 feriti - La governatrice del Michigan, la democratica Gretchen Whitmer, ha condannato la violenza "ovunque ma soprattutto in un luogo di culto". Come scrive ansa.it