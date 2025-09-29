Michele Savoia al Comunale di Predappio con ' Candido' un monologo tra musical e stand-up
Al Comunale di Predappio torna protagonista il teatro. Sabato 25 ottobre arriva "Candido", il nuovo spettacolo scritto da Tobia Rossi ed Eleonora Beddini, che vede protagonista Michele Savoia in un’interpretazione intensa e ironica. Una parabola contemporanea che fonde confessione intima e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: michele - savoia
Tele Dehon. . La comunità della parrocchia di San Pio di Margherita di Savoia è in festa per il Santo di Pietrelcina. "La speranza accompagni sempre i nostri passi", è l'auspicio che il parroco, don Michele Schiavone, rivolge ai fedeli. - facebook.com Vai su Facebook
Predappio, il Comune acquisisce tre edifici - Il Demanio cede la Casa Natale Mussolini, l’asilo Santa Rosa e Casa Mandrioli, anche se sui primi due continua a riscuotere l’affitto. Da ilrestodelcarlino.it