Michele Savoia al Comunale di Predappio con ' Candido' un monologo tra musical e stand-up

Forlitoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Comunale di Predappio torna protagonista il teatro. Sabato 25 ottobre arriva "Candido", il nuovo spettacolo scritto da Tobia Rossi ed Eleonora Beddini, che vede protagonista Michele Savoia in un’interpretazione intensa e ironica. Una parabola contemporanea che fonde confessione intima e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

