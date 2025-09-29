Michele Gabriele e Raffaele | chi sono i 3 Arcangeli le creature di luce più vicine al trono di Dio
Gli angeli popolano l’immaginario di molte religioni, ma nella Chiesa cattolica esiste una regola molto precisa: vengono riconosciuti ufficialmente soltanto tre Arcangeli. Questi sono Michele, Gabriele e Raffaele, gli unici citati direttamente nella Bibbia. La Chiesa cattolica celebra tutti e tre gli arcangeli insieme il 29 settembre, in una festa che li onora come messaggeri del Signore e protettori dell’umanità. Perché solo tre? In antichi testi religiosi, come il Libro di Enoc (un libro non incluso nella Bibbia ufficiale), si parlava di ben sette arcangeli. Tuttavia la Chiesa cattolica ha deciso già nel Medioevo di riconoscere solo quelli menzionati nelle Sacre Scritture, per evitare interpretazioni troppo fantasiose o influenze da altre tradizioni religiose. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: michele - gabriele
Oggi 29 settembre, Santi Arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele: proteggono dalle insidie del nemico
Michele, Gabriele e Raffaele. Volti, voci e segni di un Dio che è vicino (a cura di Matteo Liut) La fede, come l’amore, ha bisogno di segni, ha bisogno di essere comunicata e prendere forma nella storia dell’umanità, così come dentro le nostre storie personali. L - X Vai su X
Lunedì 29 Settembre festa degli Arcangeli Michele, Raffaele e Gabriele. Alle ore 17:30 Santo Rosario Corona Angelica segui Santa Messa alle 18:00. Nella chiesa di Sant'Anna. - facebook.com Vai su Facebook
Santi Michele, Gabriele e Raffaele, Arcangeli, 29 settembre 2025/ La festa degli angeli più importanti - Gli Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, Arcangeli sono i festeggiati del 29 settembre: scopriamo le loro funzioni. Secondo ilsussidiario.net
Oggi si festeggiano i santi Michele, Gabriele e Raffaele Arcangeli - Si festeggiano anche: san Ciriaco, eremita; il beato Giuseppe Casas Ros, seminarista; san Lotario I, imperatore ... Come scrive giornaledibrescia.it