Michele Gabriele e Raffaele | chi sono i 3 Arcangeli le creature di luce più vicine al trono di Dio

Gli angeli popolano l'immaginario di molte religioni, ma nella Chiesa cattolica esiste una regola molto precisa: vengono riconosciuti ufficialmente soltanto tre Arcangeli. Questi sono Michele, Gabriele e Raffaele, gli unici citati direttamente nella Bibbia. La Chiesa cattolica celebra tutti e tre gli arcangeli insieme il 29 settembre, in una festa che li onora come messaggeri del Signore e protettori dell'umanità. Perché solo tre? In antichi testi religiosi, come il Libro di Enoc (un libro non incluso nella Bibbia ufficiale), si parlava di ben sette arcangeli. Tuttavia la Chiesa cattolica ha deciso già nel Medioevo di riconoscere solo quelli menzionati nelle Sacre Scritture, per evitare interpretazioni troppo fantasiose o influenze da altre tradizioni religiose.

