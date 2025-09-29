Michele e Silvia lasciano Un posto al sole | Alberto Rossi e Luisa Amatucci si fermano ma è solo un arrivederci

Fanpage.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Michele e Silvia lasciano Un posto al sole: Alberto Rossi e Luisa Amatucci si fermano temporaneamente. Stando a quanto apprende Fanpage.it, i due torneranno presto nella soap. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: michele - silvia

Un posto al sole, anticipazioni UPAS dal 22 al 26 settembre 2025: Agata si risveglia, Gennaro stringe la morsa, Michele tra Siani e Silvia

Un Posto al Sole Anticipazioni 22 settembre 2025: Silvia dice basta ma Michele non vuole ascoltarla!

Un Posto al Sole, anticipazioni 22 settembre: Silvia chiede a Michele di fermarsi, ma lui non la ascolta

michele silvia lasciano postoMichele e Silvia lasciano Un posto al sole: Alberto Rossi e Luisa Amatucci si fermano (ma è solo un arrivederci) - Michele e Silvia lasciano Un posto al sole: Alberto Rossi e Luisa Amatucci si fermano temporaneamente. Scrive fanpage.it

michele silvia lasciano postoUn Posto al sole, perché Silvia e Michele lasciano Napoli e vanno in Nuova Zelanda - Gli spoiler di Un Posto al sole rivelano che Silvia e Michele lasciano Napoli e vanno in Nuova Zelanda. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Michele Silvia Lasciano Posto