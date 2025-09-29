Miami Vice | Michael B Jordan e Glen Powell in trattative per recitare nel reboot cinematografico

Glen Powell e Michael B. Jordan potrebbero unirsi per guidare il prossimo reboot di Miami Vice della Universal. L’iconica serie TV degli anni ’80, creata da Anthony Yerkovich e prodotta da Michael Mann, vedeva originariamente Don Johnson e Philip Michael Thomas nei panni di detective sotto copertura che combattevano il crimine in abiti eleganti e ricchi di luci al neon. La serie è andata in onda per cinque stagioni ed è stata successivamente adattata nel film di Mann del 2006, che ha ricevuto recensioni contrastanti e che vedeva protagonisti Colin Farrell e Jamie Foxx. 🔗 Leggi su Cinefilos.it