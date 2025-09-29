Miami Vice | Michael B Jordan e Glen Powell in trattative per recitare nel reboot cinematografico

Cinefilos.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Glen Powell e Michael B. Jordan potrebbero unirsi per guidare il prossimo reboot di Miami Vice della Universal. L’iconica serie TV degli anni ’80, creata da Anthony Yerkovich e prodotta da Michael Mann, vedeva originariamente Don Johnson e Philip Michael Thomas nei panni di detective sotto copertura che combattevano il crimine in abiti eleganti e ricchi di luci al neon. La serie è andata in onda per cinque stagioni ed è stata successivamente adattata nel film di Mann del 2006, che ha ricevuto recensioni contrastanti e che vedeva protagonisti Colin Farrell e Jamie Foxx. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: miami - vice

Neo-noir: le 10 migliori serie TV da Miami Vice a Better Call Saul

"Miami vice", sul grande schermo Mann fa meglio della serie tv

Miami Vice: via libera al reboot diretto da Joseph Kosinski che uscirà nel 2027

miami vice michael bMiami Vice, Glen Powell e Michael B. Jordan per il reboot - Due vere e assolute icone dei mai troppo celebrati anni '80, James "Sonny" Crockett e Ricardo "Rico" Tubbs sono prossimi a un grande ritorno. ciakmagazine.it scrive

Miami Vice: due star di primo piano in trattative per il reboot di Joseph Kosinski, ecco chi sono - Due nomi di primissimo piano sarebbero collegati al progetto che vedrà Joseph Kosinski raccogliere l'eredità di Michael Mann. Scrive movieplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Miami Vice Michael B