Miami Vice | due star di primo piano in trattative per il reboot di Joseph Kosinski ecco chi sono

Chi saranno i nuovi Sonny Crockett e Rico Tubbs? Due nomi di primissimo piano sarebbero collegati al progetto che vedrà Joseph Kosinski raccogliere l'eredità di Michael Mann. Vent'anni dopo il film di Michael Mann, la serie poliziesca di culto Miami Vice sta per fare ritorno sul grande schermo. A occuparsi della regista, stavolta, sarà il regista di F1 e Top Gun: Maverick Joseph Kosinski, uno che di azione se ne intende. Ma chi prenderà il posto di Don Johnson e Philip Michael Thomas? Secondo Nexus Point News, Universal starebbe "corteggiando" due star di primo piano: si tratta di Glen Powell e Michael B.

