Mi sono nascosta per mesi Enrica Bonaccorti l’annuncio sulla sua salute

Un messaggio semplice e allo stesso tempo potentissimo, capace di scuotere chi lo legge. Enrica Bonaccorti, una delle voci e dei volti più amati della televisione italiana, ha scelto Instagram per rompere un silenzio lungo quattro mesi e raccontare pubblicamente la sua battaglia contro un tumore. Una notizia che ha colpito al cuore fan, colleghi e amici, lasciando tutti senza parole. Il post è stato accompagnato da una fotografia che mostra la conduttrice sorridente, ma in sedia a rotelle, accanto alla figlia Verdiana. Un’immagine di fragilità e al tempo stesso di resilienza, che rende ancora più autentico il suo racconto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it