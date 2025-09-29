Mi hanno rubato in treno il trolley sotto i miei occhi una scena surreale | Gabriella Golia si sfoga sui social

Gabriella Golia e il marito Marco Alloisio sono stati derubati sul Frecciarossa Napoli-Milano all’altezza di Roma. La conduttrice milanese ha raccontato con un post su Instagram la sua disavventura sul treno, dicendo di non essere riuscita a fare in tempo a reagire al furto, avvenuto in loro presenza: “Sono sconvolta, sul Frecciarossa Napoli-Milano, all’altezza di Roma, io e mio marito siamo stati derubati, sotto i nostri occhi”. L’attrice e conduttrice si è sfogata duramente sui social e, subito dopo lo choc iniziale, ha denunciato l’accaduto con parole dure: “ Sul treno ci si dovrebbe sentire al sicuro, è surreale vivere una situazione di ansia del genere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it