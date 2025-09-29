Mi ha lasciato sono distrutto Addio doloroso per l’amato vip giorni difficili poi la fine

Lutto per il pluricampione mondiale. È stato lui stesso a dare il triste annuncio con una serie di post sul suo profilo ufficiale Instagram dai quali traspare tutto l’amore che nutriva nei confronti del suo fedele amico. Amore che adesso lascia spazio al dolore, ma anche al ricordo dei tanti momenti belli e spensierati vissuti insieme. Lewis Hamilton ha fatto sapere che è morto Roscoe, il cane che lo seguiva dal 2013. È stato lo stesso pilota della Ferrari a darne la triste notizia sui social: “Dopo quattro giorni di supporto vitale, combattendo con tutte le sue forze, ho dovuto prendere la decisione più difficile della mia vita e dire addio a Roscoe. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

