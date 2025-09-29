Mi ha fregato e ora nega Salvo Veneziano ‘smaschera’ Cristina Plevani

Ci siamo, stasera, lunedì 29 settembre, su Canale 5 torna il Grande Fratello. Ebbene la nuova edizione con Simona Ventura alla conduzione, parte con una polemica che ha come protagonista la nuova opinionista Cristina Plevani. A farla scoppiare è stato Salvo Veneziano, che in un’intervista a Il Corriere della Sera ha riportato un retroscena risalente alla prima edizione del reality. “ Non ha mantenuto la promessa. Con Cristina e Pietro ci eravamo impegnati: chiunque avesse vinto, avrebbe dato 50 milioni a ciascuno degli altri due. Chiaramente se li è tenuti tutti per sé e ha anche negato che avessimo preso questo accordo”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it