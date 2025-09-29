Dopo mesi di assenza forzata, Vittorio Sgarbi è riapparso in pubblico. Immagini, rilanciate sui social, che lo ritraggono alle urne nel comune di San Severino Marche, dove risiede dal 2017. Dopo alcuni interventi e una forte depressione, il critico d’arte aveva scelto di allontanarsi dai media per affrontare i suoi problemi di salute. Un ritorno in scena, forse non casuale, arrivato pochi giorni dopo la richiesta formale della figlia Evelina di nominare un amministratore di sostegno per il padre, secondo lei non più in grado di gestire autonomamente il proprio patrimonio. “Più marchigiano di un marchigiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi dispiace che un uomo del talento e della genialità di mio padre Vittorio Sgarbi sia così mal consigliato. Tutto quello che gli viene messo in bocca è falso”: parla la figlia Evelina