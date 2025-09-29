Mi commuovo per non avere Daniele qua con noi | Giannelli in lacrime dedica il Mondiale a Lavia Il retroscena svelato dal ct De Giorgi

Dominanti, ovunque. L’Italia del volley non conosce avversari, non importa se si parla della maschile o della femminile. Dopo il successo delle ragazze di Julio Velasco a inizio settembre, anche la nazionale di De Giorgi è campione del mondo. Bissato il successo del 2022, questa volta contro la Bulgaria per 3-1 al termine di un match dominato dall’inizio alla fine, a eccezione del terzo set. Una prestazione straordinaria per Michieletto e compagni, che a fine match si sono lasciati a lunghi festeggiamenti con un unico comune denominatore: Daniele Lavia, schiacciatore italiano che ha dovuto saltare i mondiali per un infortunio alla mano nel pre Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

