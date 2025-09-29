Mi aspettavo un’accoglienza così me la sono meritata | Musetti chiede ancora scusa dopo i buu e i fischi del pubblico cinese

Fischi, “buu”, colpi di tosse volontari e tanto rumore. L’accoglienza del pubblico di Pechino per Lorenzo Musetti – reduce dalla finale a Chengdu – durante il match di ottavi di finale contro Adrien Mannarino non è stata delle migliori. Motivo per cui, dopo la facile vittoria con un doppio 6-3, l’italiano ha voluto scusarsi ancora: “Mi aspettavo di essere accolto così, credo di essermela meritata per un certo punto di vista”. Il riferimento è a quanto accaduto nel match di primo turno contro Giovanni Mpetshi Perricard. Dopo aver perso un punto, Musetti – disturbato da qualche colpo di tosse proveniente dalla tribuna – ha esclamato: “Sti ca**o di cinesi tossiscono sempre”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

